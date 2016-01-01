استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " على استكمال مسابقة دوري أبطال إفريقيا خلال الفترة المقبلة بالرغم من انتشار فيروس كورونا بشكل قوى خلال الفترة الحالية .
ويرفض الكاف فكرة إلغاء مسابقة دوري أبطال إفريقيا خاصة إنها وصلت إلى مرحلها النهائية ومنافسات الدور قبل النهائى منها والذى كان من المقرر أن يقام خلال شهر مايو المقبل .
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التعليقات على رغم أنف كورونا.. الكاف يزف بشري لـ الأهلى والزمالك بشأن أبطال أفريفيا
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