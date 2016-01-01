رغم أنف كورونا.. الكاف يزف بشري لـ الأهلى والزمالك بشأن أبطال أفريفيا

آخر الأخباراخبار الرياضة › رغم أنف كورونا.. الكاف يزف بشري لـ الأهلى والزمالك بشأن أبطال أفريفيا

صورة الخبر: الاتحاد الإفريقي لكرة القدم
الاتحاد الإفريقي لكرة القدم


استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " على استكمال مسابقة دوري أبطال إفريقيا خلال الفترة المقبلة بالرغم من انتشار فيروس كورونا بشكل قوى خلال الفترة الحالية .

ويرفض الكاف فكرة إلغاء مسابقة دوري أبطال إفريقيا خاصة إنها وصلت إلى مرحلها النهائية ومنافسات الدور قبل النهائى منها والذى كان من المقرر أن يقام خلال شهر مايو المقبل .

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على رغم أنف كورونا.. الكاف يزف بشري لـ الأهلى والزمالك بشأن أبطال أفريفيا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
13458

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager