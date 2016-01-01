وزير التعليم يحذر أولياء الأمور من سبوبة بيع المشروعات البحثية لطلاب النقل

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صورة الخبر: وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم


عبّر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن استيائه من قيام البعض باستغلال أولياء الأمور والطلاب عبر السوشيال ميديا الآن وإيهامهم بإمكانية بيع المشروعات البحثية اللازمة لتقييم طلاب صفوف النقل مقابل مبالغ مالية متفاوتة من منطقة لأخرى.

وحذّر وزير التربية والتعليم للطلاب وأولياء الأمور قائلاً: لا تنساقوا وراء هذه المحاولات الاستغلالية، فنحن نؤكد أن الوزارة أصلاً حتى هذه اللحظة لم تعلن تفاصيل ولا آليات إعداد وتقديم هذه الابحاث حتى الآن ، وبالتالي لا يعلمها أحد.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن كل ما ينشر من معلومات أو اجتهادات بشأن آليات وضوابط إعداد المشاريع البحثية الخاصة بتقييم طلاب صفوف النقل، لا أساس له من الصحة.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الوزارة سوف تعلن كافة التفاصيل الخاصة بهذه الابحاث وتشرحها شرحًا كاملاً للطلاب وأولياء الأمور خلال الأسبوع الجاري.

وناشد وزير التربية والتعليم جميع أولياء الأمور والطلاب والمعلمين والصحفيين، بعدم الانسياق وراء أي شيء غير رسمي يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقال الوزير "انا لو عندي قرارات أو إجراءات جديدة هاعلنها بنفسي".

المصدر: elbalad

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