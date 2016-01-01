رسميا.. الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يقرر إلغاء بعض مسابقاته بسبب كورونا

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قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الخميس، إلغاء كافة مسابقات الدرجات من الثالثة إلى السادسة، وكذلك مسابقات السيدات، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



وقال الاتحاد في بيان عبر موقعه الرسمي: "لقد عملنا بشكل متعاون مع مسابقات السيدات والدوريات المحلية منذ تفشي فيروس كورونا المستجد، حول كيفية ختام الموسم الحالي بأنسب طريقة ممكنة، وفي هذه الظروف الصعبة لكرة القدم الإنجليزية، وبعد التشاور مع كافة الأطراف المعنية الرئيسة، وبالنظر إلى أن شاغلنا الأول هو سلامة ورفاهية الأندية واللاعبين والحكام والجماهير، ومع الأخذ في الاعتبار التأثير المالي خلال هذه الفترة الضبابية، ومع مراعاة العدالة حول كيفية تحديد النتائج الرياضية للموسم ومراعاة سلامة البطولات، ونتيجة لذلك، توصل اتحاد كرة القدم إلى تعليق وشطب نتائج البطولات المحلية من الدرجات الثالثة للسادسة في موسم 2019-2020 ما يعني عدم وجود تتويج بلقب أو هبوط للأندية".



وفيما يتعلق بكأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الحالي، وكذلك بطولة الكأس للسيدات قال الاتحاد إنه يراجع خياراته في سعيه إلى استكمال المسابقة كلما كان ذلك آمنا ومناسبا.

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ولم يكشف الاتحاد أي جديد بخصوص استئناف الدوري الممتاز "البريميرليغ" المتوقف حتى نهاية الشهر المقبل.