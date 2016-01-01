مرتضى يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع ظهير الجزائر وأحمد فتحي ونجم تونس



مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك حقيقة مفاوضات ناديه مع الجزائري حسين بن عيادة لاعب شباب قسنطينة وكذلك أحمد فتحي نجم الأهلي، وفخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلي.



وقال مرتضى منصور: "حسين بن عيادة؟ لا أعرف من هو من الأساس".



وأردف في تصريحاته عبر قناة الزمالك "مع كامل احترامي للجزائر، ولكننا لا نعرف من هو هذا اللاعب من الأساس ولم نتحدث معه".

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وتابع "قبل أن يتحدث أي مسؤول في الزمالك مع أي لاعب، بالطبع يخبروني بذلك وهكذا لم يحدث. كل ما يُقال ليس صحيحا على الإطلاق".ماذا عن أحمد فتحي؟ أجاب رئيس الزمالك "المرة الأخيرة التي تحدثنا فيها مع فتحي كانت في السابق، وقت أزمة عبد الله السعيد".وأكمل حديثه قائلا: "وقتها تحدث فتحي مع مسؤولي الزمالك، ومنذ حينها لم يحدث أي شيء آخر".وأشار مرتضى منصور إلى عدم تلقي ناديه أي عروض رسمية من أجل ضم حارسه محمد أبو جبل.وأوضح مرتضى "لم نتلق أي عروض رسمية لـ أبو جبل. أقول له إذا كنت تمتلك عرضا يليق بك وبـ الزمالك فلا مشكلة لدينا".واستدرك "أقول ذلك لـ أبو جبل ولأي لاعب في الفريق. أي لاعب لا يمتلك الرغبة في الاستمرار، سيرحل فورا. لا مشكلة لدينا ومثل تلك الأمور حدثت سابقا".وشدد "لم نتلق أي عروض لـ أبو جبل ولم نخفض راتب أي لاعب كما يُقال أيضا".وأتم "صرفنا مستحقات الألعاب الأخرى بالكامل ولا يوجد أزمة في الزمالك".