رسميا.. استقالة لجنة الحكام باتحاد كرة القدم المصري

آخر الأخباراخبار الرياضة › رسميا.. استقالة لجنة الحكام باتحاد كرة القدم المصري

صورة الخبر: الاتحاد المصري لكرة القدم
الاتحاد المصري لكرة القدم

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان اليوم الخميس، أن لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور قدمت استقالة جماعية ووضعتها تحت تصرف اللجنة الخماسية المؤقتة التي يرأسها عمرو الجنايني.

وجاء في البيان: "بعد اجتماعه مع أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم لدراسة الوضع الحالي مع تعليق النشاط، بادر جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بوضع اعتذاره وأعضاء لجنته عن عدم استكمال مهمتها أمام اللجنة الخماسية".

وتابع: "يأتي ذلك حتى تتخذ اللجنة ما تراه مناسبا في ظل الأوضاع الحالية التي يمر بها العالم، بسبب مواجهة تفشي فيروس كورونا وانعكاسه على مسابقات كرة القدم".

وحسب العديد من التقارير المصرية تأتي الاستقالة اعتراضا على تأخر صرف رواتب حكام الملاعب.

المصدر: وكالات

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على رسميا.. استقالة لجنة الحكام باتحاد كرة القدم المصري

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
91007

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager