أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان اليوم الخميس، أن لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور قدمت استقالة جماعية ووضعتها تحت تصرف اللجنة الخماسية المؤقتة التي يرأسها عمرو الجنايني.
وجاء في البيان: "بعد اجتماعه مع أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم لدراسة الوضع الحالي مع تعليق النشاط، بادر جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بوضع اعتذاره وأعضاء لجنته عن عدم استكمال مهمتها أمام اللجنة الخماسية".
وتابع: "يأتي ذلك حتى تتخذ اللجنة ما تراه مناسبا في ظل الأوضاع الحالية التي يمر بها العالم، بسبب مواجهة تفشي فيروس كورونا وانعكاسه على مسابقات كرة القدم".
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التعليقات على رسميا.. استقالة لجنة الحكام باتحاد كرة القدم المصري
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