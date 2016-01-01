أصبح العالم يُدار في زمن كورونا عبر الهاتف، أو الفيديوكونفرانس؛ في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ خوفًا من تفشي الوباء، وحفاظًا على التباعد الاجتماعي.
نشر حساب العائلة الملكية على موقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام"، صورة ظهرت فيها ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وهما يعقدان اجتماعًا عبر الهاتف.
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التعليقات على شاهد.. بريطانيا تُدار بالهاتف في زمن كورونا
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