شاهد.. بريطانيا تُدار بالهاتف في زمن كورونا

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شاهد.. بريطانيا تُدار بالهاتف في زمن كورونا

أصبح العالم يُدار في زمن كورونا عبر الهاتف، أو الفيديوكونفرانس؛ في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ خوفًا من تفشي الوباء، وحفاظًا على التباعد الاجتماعي.



نشر حساب العائلة الملكية على موقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام"، صورة ظهرت فيها ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وهما يعقدان اجتماعًا عبر الهاتف.

قال الحساب: "عقدت الملكة لقاءها الأسبوعي مع رئيس الوزراء اليوم عبر الهاتف، وتم تصويرها هذا المساء في قلعة وندسور ، وهى جلسة استماع أسبوعية مع رئيس الوزراء".

المصدر: الوفد

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