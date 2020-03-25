

أبرز إجراءات «حماية المنافسة» لتنظيم العمل ومنع تفشى كورونا أبرز إجراءات «حماية المنافسة» لتنظيم العمل ومنع تفشى كورونا

سعى جهاز حماية المنافسة لتسهيل التعامل مع ذوي الشأن من المواطنين والشركات ومكاتب المحاماة وغيرهم من الأشخاص المعنية، من خلال تنظيم العمل خلال تلك الفترة على النحو التالي:



أولا: أن يتم تقديم أي بيانات ومستندات من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة الثانية ظهرًا.

ثانيا: أن يتم تقديم البلاغات إلى الجهاز عن طريق الاتصال برقم 0235351900 أو إرسال البلاغ على البريد الإلكتروني الخاص بالجهاز وهو: info@eca.org.eg

ثالثا: يتعين على مقدمي الإخطارات المتعلقة بتنفيذ أحكام المادتين 6 فقرة 2 و19 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته، مراعاة الآتي:



1- الحصول على موعد مسبق لتقديم البيانات اللازمة للإخطار من خلال الهاتف، أو إرسالها عن طريق البريد، مع إخطار الجهاز مُسبقا عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني، المذكورين أعلاه، بموعد تسليم البيانات.

2- فيما يتعلق بالإخطارات المقدمة وفقًا للمادة 19 من القانون، يتم تقديم مذكرة إيضاحية لعملية الاندماج أو الاستحواذ المُخطر عنها.

3- علاوة على البيانات الورقية، يتم تقديم نسخة إلكترونية (على CD أوFlash memory) لكل البيانات المقدمة.

4- سيقوم الجهاز بإبلاغ مقدم الإخطار في أسرع وقت ممكن بأي بيان إضافي يستوجب إرفاقه بالبيانات المُقدمة.

رابعا: مد المُهَّل المحددة في كل الدراسات والأمور المعروضة على الجهاز؛ وذلك وفق كل حالة على حدة بالتوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة ولائحته التنفيذية.

خامسًا: على أن يعمل بذلك القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره وحتى انتهاء مدة الحظر الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020.

ويتمنى الجهاز لكم دوام الصحة والعافية.

