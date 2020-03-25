

وزير الزراعة يبحث تداعيات أزمة كورونا على الصادرات المصرية وزير الزراعة يبحث تداعيات أزمة كورونا على الصادرات المصرية

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعا مع مجموعة من المصدريين المصريين، بحضور رئيس لجنة الزراعة في مجلس النواب.



بحث الاجتماع مدى استفاده المنتجين الزراعيين وأـصحاب الأنشطة الانتاجية الزراعية من مبادرات البنك المركزى المصرى وأيضا لبحث تداعيات فيروس كورونا على النشاط الزراعي والصادرات وآليات تخطى المرحلة الحالية والقادمة.



وتناول الاجتماع أيضا استعراض آليات تشجيع ودعم المصدرين للحاصلات الزراعية وغيرها

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واستمع وزير الزراعة للمشكلات التى تواجه التصدير وكانت هناك اشادة واضحة من الحضور بالدور الاستباقى الذى قامت به الدولة فى مواجه فيروس كورونا وايضا الإجراءات التى اتخذت لمواجهة الطقس السيء.وفي نهاية الاجتماع أعرب الحاضرون عن سعادتهم الغامرة بالنتائج والتوصيات التي انتهى إليها والجدية في التعامل وسرعة احراء الإتصالات بالوزراء المعنيين والذين وصفوه بالأمر غير المسبوق.حضر الاجتماع المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال وعبد الحميد دمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية والمهندس محسن البلتاجى رئيس جمعية هيا وهشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والدكتور سعد نصار مستشار الوزير والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى والدكتور أيمن حمودة مدير معهد البساتين.