تعرف علي أسعار الذهب اليوم الخميس

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تعرف علي أسعار الذهب اليوم الخميس

تراجعت أسعار الذهب المحلية في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة مع بداية تعاملات اليوم الخميس 26 مارس، وبلغت قيمة التراجع نحو 3 جنيهًا في سعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وارتفعت أسعار الذهب أمس بنحو 12 جنيهًا ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، نحو 693 جنيهًا في الجرام الواحد.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 594 جنيهًا،

فيما بلغ جرام الذهب عيار 24 نحو 792 جنيهًا، وانخفض سعر الجنيه الذهب بنحو 44 جنيهات ليصل إلى 5544 جنيهًا.

يذكر أن أسعار الذهب المحلية شهدت حالة من التذبذب من الارتفاع والانخفاض في الأسواق المحلية ومحلات الصاغة خلال الأيام الماضية.

المصدر: الوفد

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