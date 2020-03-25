الضرائب تعفي الممولين من الرسوم الإدارية

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › الضرائب تعفي الممولين من الرسوم الإدارية

صورة الخبر: الضرائب تعفي الممولين من الرسوم الإدارية
الضرائب تعفي الممولين من الرسوم الإدارية

أصدرت مصلحة الضرائب، منشورا بشأن سداد المتسحقات الضريبية نقدا أو بشيكات ورقية بمقر الوحدات التنفيذية بمصلحة الضرائب المصرية، مع إعفاء الممولين من سداد قيمة الرسوم الإدارية الواردة بالقرار الوزاري رقم 312 لسنة 2019 طوال فترة تقديم الإقرارات الضريبية عن العام المالي 2019/2020.

يأتي ذلك بناء على موافقة وزير المالية، وقرار البنك المركزي بتحديد فترة العمل بالبنوك من 9:30 صباحا إلى 1:30 بعد الظهر، ما يترتب عليه ازدحام شديد بالبنوك، وذلك عند سداد المستحقات الضريبية من خلال منظومة الدفع الإلكتروني.

المصدر: الدستور

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الضرائب تعفي الممولين من الرسوم الإدارية

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
39213

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager