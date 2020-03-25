

الضرائب تعفي الممولين من الرسوم الإدارية الضرائب تعفي الممولين من الرسوم الإدارية

أصدرت مصلحة الضرائب، منشورا بشأن سداد المتسحقات الضريبية نقدا أو بشيكات ورقية بمقر الوحدات التنفيذية بمصلحة الضرائب المصرية، مع إعفاء الممولين من سداد قيمة الرسوم الإدارية الواردة بالقرار الوزاري رقم 312 لسنة 2019 طوال فترة تقديم الإقرارات الضريبية عن العام المالي 2019/2020.



يأتي ذلك بناء على موافقة وزير المالية، وقرار البنك المركزي بتحديد فترة العمل بالبنوك من 9:30 صباحا إلى 1:30 بعد الظهر، ما يترتب عليه ازدحام شديد بالبنوك، وذلك عند سداد المستحقات الضريبية من خلال منظومة الدفع الإلكتروني.



