كشف نصر الدين مجموج المدير الرياضي لفريق شباب قسنطينة الجزائري، صعوبة التجديد لـ حسين بن عيادة ظهير أيمن الفريق بسبب تواصل الزمالك معه.
وقال مجوج في تصريحات لصحيفة "النصر" الجزائرية: "حسين بن عيادة يعد هدفا للعديد من الأندية، ونحن نتفهم رغبة اللاعب في خوض تجربة خارجية".
وأضاف "نحاول في الفترة الحالية إقناع اللاعب بتجديد تعاقده، لكنني أعلم بأن نادي الزمالك أغراه براتب خرافي بالفعل، وبالتالي فمن الصعب موافقته على التجديد".
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التعليقات على شباب قسنطينة: نحاول التجديد لـ بن عيادة لكن الزمالك أغراه براتب خرافي
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