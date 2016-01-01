شباب قسنطينة: نحاول التجديد لـ بن عيادة لكن الزمالك أغراه براتب خرافي

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صورة الخبر: حسين بن عيادة
حسين بن عيادة

كشف نصر الدين مجموج المدير الرياضي لفريق شباب قسنطينة الجزائري، صعوبة التجديد لـ حسين بن عيادة ظهير أيمن الفريق بسبب تواصل الزمالك معه.

وقال مجوج في تصريحات لصحيفة "النصر" الجزائرية: "حسين بن عيادة يعد هدفا للعديد من الأندية، ونحن نتفهم رغبة اللاعب في خوض تجربة خارجية".

وأضاف "نحاول في الفترة الحالية إقناع اللاعب بتجديد تعاقده، لكنني أعلم بأن نادي الزمالك أغراه براتب خرافي بالفعل، وبالتالي فمن الصعب موافقته على التجديد".

وواصل "اللاعب ارتفعت أسهمه بشكل كبير في الفترة الأخيرة، لكننا سنفعل كل ما بوسعنا لإقناعه بالبقاء".

وأتم "وفي كل الأحوال سيبقى بن عيادة لاعبا كبيرا بالنسبة لنا، وأتمنى له التوفيق سواء معنا أو في فريق آخر".

المصدر: filgoal

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