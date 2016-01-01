ماذا يحدث للجسم عند تناول الحليب بالكركم؟

مشروب الحليب بالكركم من المشروبات الصحية التى لا يعرف كثيرون مدى قيمته وفوائده الصحية التي تعود على الجسم وتساهم فى علاج بعض الأمراض أيضا.
كشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، عن بعض الفوائد الصحية التى تدفعك إلى تناول كوب من الحليب بالكركم يوميا و تتمثل فى:
- مسكن ومضاد للالتهابات
- يوقف نزيف الدم
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