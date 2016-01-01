تفاصيل ليلة القبض على عسكريين سعوديين خالفوا تعليمات الحظر



عسكريين سعوديين عسكريين سعوديين

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع فى السعودية، أفراد من الحرس الوطنى كانوا قد خالفوا تعليمات الحظر وتجاوزا عن الفنان خالد عبد الرحمن بعد مخالفته للحظر وقاموا بالتصوير معه.



ولم تتوان المملكة فى اتخاذ الإجراءات حيالهم، حيث أعلنت وزارة الحرس الوطني السعودية، اليوم الخميس، إنها أحالت العسكريين المخالفين لتعليمات تطبيق الأمر بمنع التجول في المملكة إلى المساءلة التأديبية.





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يأتي ذلك بعد ظهور أفراد من ”الحرس الوطني“ في مقطع فيديو متداول أثناء قيامهم بتطبيق أمر منع التجول، وتجاوزهم عن الفنان خالد عبدالرحمن بعدم التقيد بمنع التجول، إضافة إلى التصوير معه.وأثار خالد عبدالرحمن غضبا بين سعوديين، لظهوره مع أفراد رجال الأمن، متهمين إياه بعدم التقيد بالتعليمات الصادرة بحظر التجول، معتبرين أنه يجب أن يكون قدوة حسنة للآخرين في الالتزام.ودعا الفنان السعودي مَن وصفهم بأصحاب ”البلبلة“، إلى التوقف وعدم التهجم على الناس دون معرفة الأسباب، مبررا أنه كان في أحد المستشفيات بعد أخذه دواء الحزام الناري، قبل أن يستوقفه أفراد الأمن عند الحاجز.وقررت المملكة العربية السعودية الأربعاء، اتخاذ عدة إجراءات جديدة لمنع انتشار فيروس كورونا على نطاق واسع، إذ وافق خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على اتخاذ قرارات من شأنها الحفاظ على المواطنين والمقيمين.وجاءت الإجراءات على النحو التالي:أولًا : يمنع على سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى.ثانيًا : يمنع الدخول والخروج من المدن التالية ( الرياض ، ومكة المكرمة ، والمدينة المنورة ) وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية .ثالثًا : يعمل بذلك ابتداءً من الساعة ( الثالثة ) عصرًا من يوم الخميس 2 / 8 / 1441هـ الموافق 26 / 3 / 2020م وحتى انتهاء مدة المنع من التجول المحددة بالأمر الملكي في 27 / 7 / 1441هـ .رابعًا : لا يشمل منع التنقل الفئات التي سبق استثناؤها من منع التجول، مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية .خامسًا : يتم تقديم وقت بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصرًا في المدن التالية : ( الرياض ، ومكة المكرمة ، والمدينة المنورة ) ، وللجهة المعنية بناءً على ما تقترحه وزارة الصحة زيادة ساعات منع التجول، أو منع التجول طوال اليوم في تلك المدن أو غيرها من المدن والمحافظات والمناطق، ويبدأ العمل بما ورد في هذا البند من يوم الخميس 2 / 8 / 1441هـ الموافق 26 / 3 / 2020م .وسجلت المملكة العربية السعودية أول حالة وفاة بين مصابي كورونا أول أمس لمقيم أفغانى، وأعلنت الصحة السعودية عن 205 حالات إصابة جديدة بكورونا، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 767 حالة. فيما أهابت وأكدت بالجميع الابتعاد عن التجمعات للحد من انتشار كورونا.وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد أعلن فرض حظر للتجول من السابعة مساءً إلى السادسة صباحًا أمس الأول، وتستمر فترة العمل بالقرار 3 أسابيع.فيما حذرت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية،الثلاثاء، من نشر صور أو مقاطع فيديو لمخالفات حظر التجول، الذي أعلنه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في إطار إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.وأهابت النيابة العامة عبر حسابها في تويتر، بالمواطنين السعوديين عدم ‏إنتاج صور أو مقاطع فيديو لمخالفات أمر منع التجول، أو التحريض على مخالفته، ونشرها عبر وسائل التقنية المعلوماتية.وشددت النيابة العامة على أن ذلك "يُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف ويُعاقب مرتكبها طبقًا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالسجن إلى 5 سنوات وغرامة إلى 3 ملايين ريال".