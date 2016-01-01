ردّت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على سؤال حول جواز صلاة الجمعة من المنزل خلف التليفزيون؟.
وكتب الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر تويتر: ردًا على الأسئلة التي وردت إلينا بخصوص الدعوة لصلاة الجمعة من المنزل خلف التليفزيون لا تجوز صلاة أحد في منزله خلف صلاة منقولة عبر التليفزيون أو الإذاعة، ولا فرق في ذلك بين صلاة جمعة أو غيرها.
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التعليقات على الإفتاء: صلاة الجمعة من المنزل خلف التليفزيون لا تجوز
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