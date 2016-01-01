في لمح البصر.. تخلصي من الدوالي بـ بذور هذه الخضراوات

تتطور الدوالي عندما تتوقف الصمامات الصغيرة داخل الأوردة عن العمل بشكل صحيح. ففي الأوردة السليمة ، هناك سلسلة من الصمامات الدقيقة التي تفتح وتغلق للسماح للدم بالتدفق بسلاسة إلى القلب في اتجاه واحد.و في حالة تلف هذه الصمامات أو ضعفها ، يتدفق الدم للخلف مما يؤدي إلى تورم الأوردة وتضخمها.
هناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تسبب الدوالي مثل: العمر ، الوزن ، فترات طويلة من الوقوف أو الجلوس ، الحمل ، علم الوراثة ، كونك أنثى ، وما إلى ذلك. إليك وفقا لموقع Bright Side بعض الأبحاث حول كيفية علاج الدوالي في المنزل وكيفية منعها في المستقبل.
بذور الطماطم لعلاج الدوالى
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