في لمح البصر.. تخلصي من الدوالي بـ بذور هذه الخضراوات



في لمح البصر.. تخلصي من الدوالي في لمح البصر.. تخلصي من الدوالي

تتطور الدوالي عندما تتوقف الصمامات الصغيرة داخل الأوردة عن العمل بشكل صحيح. ففي الأوردة السليمة ، هناك سلسلة من الصمامات الدقيقة التي تفتح وتغلق للسماح للدم بالتدفق بسلاسة إلى القلب في اتجاه واحد.و في حالة تلف هذه الصمامات أو ضعفها ، يتدفق الدم للخلف مما يؤدي إلى تورم الأوردة وتضخمها.



هناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تسبب الدوالي مثل: العمر ، الوزن ، فترات طويلة من الوقوف أو الجلوس ، الحمل ، علم الوراثة ، كونك أنثى ، وما إلى ذلك. إليك وفقا لموقع Bright Side بعض الأبحاث حول كيفية علاج الدوالي في المنزل وكيفية منعها في المستقبل.



بذور الطماطم لعلاج الدوالى

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تحتوي بذور الطماطم على حمض الساليسيليك الذي له خصائص مشابهة للأسبرين ويعمل كمضاد للتخثر ، لمنع تجلط الدم وتحسين تدفق الدم. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الطماطم غنية باللايكوبين ، الذي يتركز في أغشية خلايانا ويمنع تلف الدهون في خلايانا. إذا تم تطبيقه على الجلد موضعيًا ، فإنه يقلل من ظهور الأوردة التالفة ويؤثر على سمك الأغشية وقوتها وسيولتها ، مما يسمح بامتصاص العناصر الغذائية ومنع السموم من الدخول.التحضير والاستخدام:فرم 2 حبة طماطم في قطع صغيرة. (حاول ألا تفقدي أي بذور)ضعيها في الخلاط لبضع ثوان حتى تصبح خليطًا ناعمًا.يوضع موضعيًا على البشرة 3-4 مرات في اليوم لمدة شهرين على الأقل.