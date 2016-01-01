لمواجهة كورونا.. 6 فؤائد صحية لـ الحلبة.. أبرزها رفع المناعة



الحلبة الحلبة

الحلبة هي إحدى النباتات العشبية المستخدمة كنوع من التوابل وهي تابعة لمجموعة البقوليات وتباع عادة على شكل بذور ناضجة مجففة ذهبية إلى صفراء اللون، ويمكن استغلال أوراقها الخضراء اليانعة في العديد من العلاجات التقليدية الشعبية.



وكشفت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، خلال تصريح خاص لصدى البلد، عن علاقة الحلبة برفع المناعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد:



- يوجد 7 أنواع من نبات الحلبة والمقصود من هذه الأنواع هو ما يعرف عمليًا باسم Trigonella foenum-graecum والجزء المستخدم من نبات الحلبة هو البذور وزيت البذور والبذور المستنبتة، والجرعة المحددة لرفع الجهاز المناعي هي ملء ملعقة طعام تمزج مع نصف كوب ماء وتشرب بمعدل مرة في الصباح ومرة في المساء.

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- فالحلبة تحتوي على مضادات الأكسدة المكافحة للفيروسات والجراثيم، فتساهم في تقوية الجهاز المناعي، وتساهم في تقليل فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا في فصل الشتاء.- تحتوي بذرة الحلبة الكاملة على كمية جيدة من السعرات الحرارية، بالإضافة إلى العديد من المغذيات مثل الحديد والمغنيسيوم والمنغنيز والألياف والبروتين والدهون والكربوهيدرات.وتابعت استشاري التغذية العلاجية، أن الحلبة تحتوي على الكثير من الفوائد الأخرى أهمها:- ضبط مستوى السكرتظهر بعض الدراسات دور نبتة الحلبة في تحسين وظيفة الأنسولين وخفض مستويات السكر في الدم في الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.- خفض الكوليسترولتظهر بعض الأدلة وجود رابط بين تناول الحلبة وانخفاض مستويات الكولسترول والدهون الثلاثية في الجسم.- إنتاج الحليب في الأمتفيد بعض الأبحاث بأن تناول كبسولات الحلبة أو شرب شاي الحلبة بعد الولادة بفترة قصيرة يزيد من إنتاج لبن الأم ومعدل زيادة الوزن لدى الأطفال حديثي الولادة.- ضبط الشهية وإنقاص الوزنإضافة القليل من ألياف الحلبة إلى الإفطار يزيد من الشعور بالامتلاء ويقلل من الجوع وقت الغداء، يمكن أن يقلل مستخلص بذور الحلبة من تناول الدهون اليومية عند الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.- عسر الطمثيساعد مسحوق بذور الحلبة على تخفيف الألم في النساء اللاتي لديهن فترات حيض مؤلمة كما يقلل الحاجة إلى مسكنات الألم.- الحلبة للرجاليمكن للحلبة أن تعزز مستويات هرمون التيستوستيرون والوظيفة الجنسية لدى الرجال، كما يساعد زيت الحلبة على تحسين عدد الحيوانات المنوية في الرجال وعلاج العقم.