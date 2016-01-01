قص حديد السيارات بالصواريخ.. قيادات أمن الجيزة تشرف على رفع وحصر ضحايا حادث الدائري الإقليمي



حادث الدائري الإقليمي حادث الدائري الإقليمي

انتقلت قيادات أمن الجيزة، لموقع حادث دهس سيارة تريلا لقرابة 14 سيارة على طريق الصف الإقليمي، وتتابع القيادات تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، عمليات رفع وحصر الضحايا والمصابين.



وتتولي أوناش مرور الجيزة، رفع آثار الحادث بالتعاون مع قوات الإنقاذ البري التابعة لإدارة الحماية المدنية بالجيزة، وتمت الاستعانة بصواريخ الكهرباء لقص حديد السيارات؛ نتيجة تداخلها في بعضها عقب دهس التريلا.



وقالت المصادر، إنه أثناء تنفيذ أحد كمائن حظر التجول، وتوقف نحو 15 سيارة، اقتحمت سيارة نقل بمقطورة الطريق بجهة الكيلو ٢٥ على طريق الدائري الإقليمي.

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وأضافت المصادر، أن السيارة اصطدمت بـ ٤ سيارات ميكروباص، و٧ سيارات ملاكي، و٣ سيارات ربع نقل، كانت متوقفة في كمين الحظر.