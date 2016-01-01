داهمت قوة من مباحث قطاع القاهرة الجديدة شقة مفروشة بداخلها مجموعة من الصينيين أثناء قيامهم بسلخ كمية من الثعابين وتجهيزها كوجبة غذاء.
تعتبر وجبة الثعابين من الوجبات التي يتناولها الشعب الصيني في بلدتهم، كما انهم يتناولون الكثير من الحيوانات غير الصحية لدى الكثير من الشعوب، فتعرف على أضرار تناول الثعابين على الصحة خلال السطور التالية :
أضرار تناول الثعابين على الصحة وفقًا لموقع health24 :
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التعليقات على بعد القبض على صينيين يطهون الثعابين.. 7 أضرار صحية من تناولها
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