للوقاية من فيروس كورونا .. 5 أشياء تجنب ملامستها خارج المنزل

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صورة الخبر: فيروس كورونا
فيروس كورونا

يعيش العديد من الأشخاص خلال هذه الأيام حالة من الفزع والهلع بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول دول العالم، لذا يبحث دائما الكثير عن طرق التعقيم و الوقاية الصحيحة التى تساهم فى الحد من انتشار فيروس كورونا.

قالت الدكتورة سوسن غزال اخصائية الطب الطبيعى و التغذية، إنه لابد من تجنب ملامسة بعض الأشياء في الأماكن العامة خلال وجودك خارج المنزل، وذلك للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا و تتمثل فى:

- مواقف الباص والميكروباص

- أنابيب التشبث في مصاعد الجسور والأنفاق

- أبواب المحلات والصيدليات

- مصاعد الدرج

- الجدران
ونصحت سوسن غزال، بضرورة التخلص من الأكياس البلاستيك على باب المنزل وقبل الدخول من خلال تفريغها فى أطباق أو اكياس داخل المنزل.

المصدر: elbalad

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