يعيش العديد من الأشخاص خلال هذه الأيام حالة من الفزع والهلع بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول دول العالم، لذا يبحث دائما الكثير عن طرق التعقيم و الوقاية الصحيحة التى تساهم فى الحد من انتشار فيروس كورونا.
قالت الدكتورة سوسن غزال اخصائية الطب الطبيعى و التغذية، إنه لابد من تجنب ملامسة بعض الأشياء في الأماكن العامة خلال وجودك خارج المنزل، وذلك للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا و تتمثل فى:
- مواقف الباص والميكروباص
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التعليقات على للوقاية من فيروس كورونا .. 5 أشياء تجنب ملامستها خارج المنزل
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