للوقاية من فيروس كورونا .. 5 أشياء تجنب ملامستها خارج المنزل

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يعيش العديد من الأشخاص خلال هذه الأيام حالة من الفزع والهلع بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول دول العالم، لذا يبحث دائما الكثير عن طرق التعقيم و الوقاية الصحيحة التى تساهم فى الحد من انتشار فيروس كورونا.



قالت الدكتورة سوسن غزال اخصائية الطب الطبيعى و التغذية، إنه لابد من تجنب ملامسة بعض الأشياء في الأماكن العامة خلال وجودك خارج المنزل، وذلك للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا و تتمثل فى:



- مواقف الباص والميكروباص

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- أنابيب التشبث في مصاعد الجسور والأنفاق- أبواب المحلات والصيدليات- مصاعد الدرج- الجدرانونصحت سوسن غزال، بضرورة التخلص من الأكياس البلاستيك على باب المنزل وقبل الدخول من خلال تفريغها فى أطباق أو اكياس داخل المنزل.