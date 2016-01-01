جامعة الفيوم: إعلان النتائج لكافة الطلاب دون التقيد بسداد المصروفات

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قرر مجلس جامعة الفيوم بجلسته رقم (170) ، والمنعقدة اليوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول بكافة كليات الجامعة، لكافة الطلاب دون التقيد بسداد المصروفات الدراسية.



وقد صرح الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم بأن هذه القرارات تأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على مصلحة أبنائه من طلبة وطالبات الجامعة في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد.



كما قررت كلية الطب جامعة المنوفية تأجيل امتحانات الجزء الثانى للدراسات العليا (دبلوم - ماجستير - دكتوراه) إلى بداية شهر يونيو 2020، والتى كان من المقرر لها أن تبدأ خلال شهر أبريل 2020.

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جاء ذلك نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وأعلنت الكلية أنه سيتم عمل جداول بالمواعيد الجديدة لامتحانات الدراسات العليا و الإعلان عنها بداية شهر أبريل.