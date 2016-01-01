٥ آلاف محاضرة أون لاين بكليات جامعة المنصورة

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قال الدكتور محمد عطية نائب رئيس جامعة المنصورة إنه بناء على قرار وزير التعليم العالى تم الغاء الميدتيرم واضافه درجاته الى الامتحان النهائى وأوضح ان الدراسة مستمره اون لاين حتى الان ".



واضاف أنه منذ تعليق الدراسة وصلت المحاضرات على منصه التعليم االالكترونى وصلت الى ٥٥٠٠ محاضرة

ودخل عليهم واستفاد ٤٦ الف طالب وطالبة كما تم عمل حلقات نقاشية عن طريق الفيديو كونفرنس ماببن الطلاب واساتذتهم فى برنامج مانشستر لطلاب طب وتخطت الحضور ٩٠ بالمئة.



واضاف عطية، فى تصريح خاص لصدى البلد، اننا نبحث حاليا عن بدائل للتدريس العملى لكليات الجامعه ربما تعد لهم طرق الشرح عن طريق الفيديوهات يتم اعدادها وسوف يعلن عنها.

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وأضاف آن الامتحانات لن تبدأ قبل ٣٠ مايو فى جميع الكليات وفترة التوقف والحظر ستوضع فى الاعتبار.واشار الى ان المدن الجامعيةةتم اغلاقها عقب تطهيرها كامله ولا يوجد اى احد بها كما تم تعليق العمل بعدد من العيادات بمستشفيات الجامعه طبقا لقرار الدكتور اشرف عبد الباسط رئيس الحامعه منها الجلديه والروماتيزم والسمعيات والعلاج الطبيعى والا سنان كما تم تقليل عدد المترددين على باقى العيادات منعا للتزاحم.