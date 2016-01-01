قال الدكتور محمد عطية نائب رئيس جامعة المنصورة إنه بناء على قرار وزير التعليم العالى تم الغاء الميدتيرم واضافه درجاته الى الامتحان النهائى وأوضح ان الدراسة مستمره اون لاين حتى الان ".
واضاف أنه منذ تعليق الدراسة وصلت المحاضرات على منصه التعليم االالكترونى وصلت الى ٥٥٠٠ محاضرة
ودخل عليهم واستفاد ٤٦ الف طالب وطالبة كما تم عمل حلقات نقاشية عن طريق الفيديو كونفرنس ماببن الطلاب واساتذتهم فى برنامج مانشستر لطلاب طب وتخطت الحضور ٩٠ بالمئة.
واضاف عطية، فى تصريح خاص لصدى البلد، اننا نبحث حاليا عن بدائل للتدريس العملى لكليات الجامعه ربما تعد لهم طرق الشرح عن طريق الفيديوهات يتم اعدادها وسوف يعلن عنها.
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التعليقات على ٥ آلاف محاضرة أون لاين بكليات جامعة المنصورة
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