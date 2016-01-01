أعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية عن نجاح الموقع الإلكتروني الذي أطلقته مستشفيات جامعة المنوفية http://hi-hea.com/ في التعامل مع العديد من الحالات وتشخيصها، موضحا أن عددها بلغ 620 حالة في مختلف التخصصات بالإضافة إلي استفسارات المواطنين حول الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأوضح مبارك أن الموقع الإلكتروني هو مبادرة من جامعة المنوفية حرصا علي سلامة المرضي، ولحل مشكلة الزحام التى تواجه المستشفيات الجامعية فى ظل الظروف الراهنة وأزمة فيروس كورونا المستجد حيث يتاح للمريض طلب المشورة من العيادة الطبية التخصصية طبقا لحالته الصحية ويقوم الطبيب المكلف بالعيادة بالتواصل معه عبر الإنترنت بالصوت والصورة أو الهاتف العادى أو المحمول، وفى حالات الضرورة يقوم الطبيب بحجز موعد للمريض للحضور للمستشفيات الجامعية.
وأكد مبارك ان مستشفيات جامعة المنوفية تعمل علي مدار 24 ساعة لتقديم الخدمة الطبية لمواطني المحافظة والمحافظات المجاورة وتستقبل جميع الحالات الطارئة وحالات الأورام مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية المترددين علي المستشفيات.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على رئيس جامعة المنوفية: تشخيص 620 حالة مرضية عبر العيادات الإلكترونية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق