الرئيس السيسي: سنعبر كل هذه اللحظات العصيبة بعون الله



الرئيس السيسي الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه في اليوم الأول من تطبيق الحكومة للحزمة الإضافية من الاجراءات الوقاية الإحترازية من فيروس كورونا، اتطلع إلى التزام الجميع بهذه الإجراءات وعدم تجاوزها حرصًا على سلامة وأمان مصر والمصريين، وأؤكد أننا نستطيع أن ننجح في مهمتنا بتكاتف الجميع بدءا من المرأة المصرية العظيمة وأسرتها كبارًا وشبابًا،



وتابع: "وأيضًا جهود أبنائنا في كافة الاتجاهات، القوات المسلحة، والشرطة المدنية البواسل، وجميع أبطال منظومة الرعاية الصحية الشاملة المنتشرة في ربوع مصر".



‏وأقول لكم إننا سنعبر كل هذه اللحظات العصيبة وبعون الله ستصير ذكرى من الماضي البعيد.

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‏حفظ الله مصروشعبها العظيم.