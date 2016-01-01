بوت وردى طويل وصندل بإصبع.. موضة الأحذية فى ربيع 2020

موضة الأحذية فى ربيع 2020
بدأ فصل الربيع خلال هذا الأسبوع والذى يتميز بالطقس المميز والزهور المختلفة ذات الألوان المبهجة التى ألهمت العديد من مصممى الأحذية، التى تناسب مع أجواء هذا الفصل السنوى، حيث تجمع بين الألوان الفاتحة مثل الوردى والأزرق الفاتح ولمعرفة أحدث أنواع الأحذية ربيع 2020، نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع "cosmopolitan".
أحدث أحذية فصل ربيع 2020
بوت وردى طويل
تعتبر أحدث تصميمات أحذية فصل الربيع هو "بوت" لونه وردى طويل يمكن ارتدائه مع تنورة قصيرة أو فستان مكشكش.
بوت بجلد ثعبان
يعتبر "البوت" المصمم من جلد الثعبان من أحدث أحذية ربيع 2020، والذى يمكن ارتداؤه مع تنورة قصيرة.
بوت وردى بجلد ثعبان
يعتبر "البوت" المصمم من جلد ثعبان باللون الوردى من الأحذية الجديدة بفصل ربيع 2020، والذى يمكن ارتدائه مع فستان قصير .
صندل الإصبع بجلد ثعبان
يعتبر الصندل الإصبع بجلد ثعبان المصمم بشكل كلاسيكى موضة ربيع 2020، كما يناسب فصل الصيف الحار.
صندل وردى
يعتبر الصندل باللون الوردى موضة فصل ربيع عام 2020، والذى يناسب أجواء الفصل ويمكن ارتدائه عند التنزه بالحدائق.
صندل أزرق
يعتبر اللون الأزرق من الألوان المرتبطة بفصل الربيع، لذلك صمم صندل باللون الأزرق الفاتح والذى يمكن ارتدائه مع فستان طويل واسع.
حذاء أبيض
يعتبر حذاء أبيض اللون المصمم بالشكل الكلاسيكى، موضة فصل الربيع 2020، والذى يمكن ارتدائه عند الذهاب للعمل .
حذاء لونه بيج
يعتبر الحذاء الصيفى ذو اللون البيج موضة فى ربيع 2020، ويمكن ارتدائه عند الذهاب للعمل.
حذاء أسود كلاسيكى
يعتبر الحذاء الأسود المصمم من الجلد اللامع بالشكل الكلاسيكى موضة فصل ربيع 2020.
صندل فضى اللون
يعتبر الصندل فضى اللون من أحدث أنواع أحذية فصل ربيع 2020، والذى ظهر لأول مرة فى سبتمبر 2019 بأسبوع الموضة في نيويورك.
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