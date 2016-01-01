بوت وردى طويل وصندل بإصبع.. موضة الأحذية فى ربيع 2020



موضة الأحذية فى ربيع 2020 موضة الأحذية فى ربيع 2020

بدأ فصل الربيع خلال هذا الأسبوع والذى يتميز بالطقس المميز والزهور المختلفة ذات الألوان المبهجة التى ألهمت العديد من مصممى الأحذية، التى تناسب مع أجواء هذا الفصل السنوى، حيث تجمع بين الألوان الفاتحة مثل الوردى والأزرق الفاتح ولمعرفة أحدث أنواع الأحذية ربيع 2020، نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع "cosmopolitan".







أحدث أحذية فصل ربيع 2020



بوت وردى طويل



تعتبر أحدث تصميمات أحذية فصل الربيع هو "بوت" لونه وردى طويل يمكن ارتدائه مع تنورة قصيرة أو فستان مكشكش.

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بوت بجلد ثعبانيعتبر "البوت" المصمم من جلد الثعبان من أحدث أحذية ربيع 2020، والذى يمكن ارتداؤه مع تنورة قصيرة.بوت وردى بجلد ثعبانيعتبر "البوت" المصمم من جلد ثعبان باللون الوردى من الأحذية الجديدة بفصل ربيع 2020، والذى يمكن ارتدائه مع فستان قصير .صندل الإصبع بجلد ثعبانيعتبر الصندل الإصبع بجلد ثعبان المصمم بشكل كلاسيكى موضة ربيع 2020، كما يناسب فصل الصيف الحار.صندل وردىيعتبر الصندل باللون الوردى موضة فصل ربيع عام 2020، والذى يناسب أجواء الفصل ويمكن ارتدائه عند التنزه بالحدائق.صندل أزرقيعتبر اللون الأزرق من الألوان المرتبطة بفصل الربيع، لذلك صمم صندل باللون الأزرق الفاتح والذى يمكن ارتدائه مع فستان طويل واسع.حذاء أبيضيعتبر حذاء أبيض اللون المصمم بالشكل الكلاسيكى، موضة فصل الربيع 2020، والذى يمكن ارتدائه عند الذهاب للعمل .حذاء لونه بيجيعتبر الحذاء الصيفى ذو اللون البيج موضة فى ربيع 2020، ويمكن ارتدائه عند الذهاب للعمل.حذاء أسود كلاسيكىيعتبر الحذاء الأسود المصمم من الجلد اللامع بالشكل الكلاسيكى موضة فصل ربيع 2020.صندل فضى اللونيعتبر الصندل فضى اللون من أحدث أنواع أحذية فصل ربيع 2020، والذى ظهر لأول مرة فى سبتمبر 2019 بأسبوع الموضة في نيويورك.