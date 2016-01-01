ازاى تحافظى على بشرتك من الجفاف بسبب الكحول × 4 خطوات



ازاى تحافظى على بشرتك ازاى تحافظى على بشرتك

تواجه بشرتنا خلال فترة العزل المنزلى لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، عددا من المشكلات أبرزها جفاف وتشقق اليدين نتيجة الإفراط في استخدام المطهرات والكحول لتعقيم اليدين لتجنب الإصابة، بالإضافة إلى كونها تنزع الزيوت الطبيعية من البشرة، الأمر الذي قد يؤدى إلى التهابها وتهيجها، الأمر الذي يتطلب توفير ترطيب كافى.







وفي هذا التقرير نرصد أبرز الإرشادات للحفاظ على ترطيب البشرة.

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استخدام منظف مرطب لليدينيمكنك اللجوء إلى استخدام منتجات المطهرات المرطبة للبشرة والتى تحتوى على الصبار وزبدة الشيا، بدلا من الصابون .كريمات الترطيب الخالية من الكحوليمكنك أيضا استخدام كريم لترطيب البشرة بشرط ألا يحتوى على كحول أو عطور حتى لا يزيد تهيج البشرة.تجفيف اليدينيمكنك تجفيف اليدين من خلال المناديل ذات الاستخدام الواحد، حيث أنها لا تساهم في انتقال العدوى.ارتداء القفازاتقد يكون ترطيب اليدين ليلا حلا مناسبا خاصة اذا قمت بوضع طبقة من كريم الترطيب، ثم قمت بارتداء القفازات القطنية .