تواجه بشرتنا خلال فترة العزل المنزلى لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، عددا من المشكلات أبرزها جفاف وتشقق اليدين نتيجة الإفراط في استخدام المطهرات والكحول لتعقيم اليدين لتجنب الإصابة، بالإضافة إلى كونها تنزع الزيوت الطبيعية من البشرة، الأمر الذي قد يؤدى إلى التهابها وتهيجها، الأمر الذي يتطلب توفير ترطيب كافى.
وفي هذا التقرير نرصد أبرز الإرشادات للحفاظ على ترطيب البشرة.
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التعليقات على ازاى تحافظى على بشرتك من الجفاف بسبب الكحول × 4 خطوات
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