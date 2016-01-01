اعرفى إزاى تعملى مكياج طبيعى فى 7 خطوات قبل الاجتماع أون لاين



مكياج طبيعى فى 7 خطوات قبل الاجتماع أون لاين مكياج طبيعى فى 7 خطوات قبل الاجتماع أون لاين

عقد اجتماع سريع مع فريق العمل بمجرد الاستيقاظ من النوم أصبح من المهام شبه اليومية التي يقوم بها عدد كبير من الأشخاص في العالم بأكمله، بسبب ما تفرضه محاولات الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا من حظر منزلي والعمل من المنزل، لذا تجد السيدات صعوبة في الظهور بإطلالة أنيقة كعادتها وقت الذهاب إلى العمل، الأمر الذي يتسبب للكثيرات منهن بالإحراج.



الحصول على إطلالة حيوية بدون مكياج رغم استخدامه من الأمور التي تتطلب في كثير من الأحيان أن تكون الفتاة على دراية بدرجة كبيرة بكل أدوات المكياج التي يمكنها استخدمها دون أن تجعل إطلالتها مبالغ فيها، إلا أنه وفقًا لموقع " instyle" يمكنك من خلال خطوات بسيطة الاستعداد للاجتماع الصباحي بإطلالة طبيعية باستخدام المكياج، خاصة في ظل عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم لمدة ثماني ساعات كل ليلة، وشرب ما يكفي من الماء، تلك الخطوات التي يقدمها فنان مكياج المشاهير أندرو سوتومايور.



إعداد البشرة

يقول سوتومايور: "التقشير اللطيف وروتين العناية بالبشرة الجيد البسيط هما الخطوات الأولى للحصول على أجمل مظهر للماكياج، أي أنه إذا كنت تعتني ببشرتك بشكل جيد وتتناولى طعامًا صحيًا، فقد لا تشعرين بأنك بحاجة إلى استخدام الكثير من المكياج لجعلها تبدو رائعة."ويضيف إن التقشير الكيميائي يمكن أن يساعد في تحسين لون البشرة وملمسها، فهو يزيل هذه الخلايا الميتة من سطح الجلد دون أن يسبب احمرارها أو جفافها.كريم الأساسنظرًا لأن البشرة الصحية هي العامل الاساسي لمظهر الماكياج الجيد، يوصي "أندرو" بتطبيق كريم الأساس أولًا، ثم استخدام الكونسيلر على أي بقع تحتاج إلى تغطية إضافية، ويفضل أن يكون متوسط التغطية وليس شفافًا، ويقول: "أعتقد أن المنتجات الشفافة ليست دائمًا أفضل، لأن معظم الفتيات ينتهي بهن الأمر بتطبيق الكثير منها على وجوههن في محاولة لجعلها تفعل أي شيء."ظلال العيون لتفتيح العينينيقول "سوتومايور": "من أجل مظهر طبيعي للمكياج، فإن الألوان التي تشبه إلى حد ما لون بشرتك الطبيعي هي الخيار المناسب، وذلك اعتمادًا على بشرتك أو اختيار ألوان ناعمة بظلال من العاج أو الوردة المغبرة أو الكراميل أو البرونز، فهي رائعة لأنها ستضيء عينيك، ولكن تحافظ على المظهر العام متوازنًا."جهزى حواجبك ورموشكاختاري جل حواجب له نفس لون الحواجب، ويوضح "سوتومايور": "سيجعل هذا الأمر يبدو وكأن الحواجب طبيعية، ولكن ضعى فقط القليل منه على شعر الحاجب، كما يعد جل الحواجب الشفاف أيضًا خيارًا مضمونًا، أما بالنسبة إلى الماسكارا، يمكنك البدأ بأي نوع تريديه، سواء كان ذلك يضيف المزيد من الحجم أو الطول."أحمر الخدوديقترح "سوتومايور" توزيع بودرة أو كريم أحمر الخدود على خديك، ويقول: "إن البودرة هي بالتأكيد الأسهل في الاستخدام، خاصة إذا كنت تضعيها فوق منتجات أخرى، والكريم جيد أيضًا إذا كان هذا ما تفضله المرأة."هايلايتر وبرونزرسيحدد القليل من البرونزر والتظليل شكل وجهك، بالإضافة إلى أنه يمنحك التوهج، ويقول سوتومايور: "أنا أستخدم برونزر بفرشاة كبيرة عبر عظام الوجنة وجوانب العنق، أما بالنسبة لـ Highlighter، فقومى بتمريرها على عظام وجنتيك."أحمر شفاهوأخيرًا يشرح "سوتومايور" قائلًا: "الكثير من الألوان تعمل بشكل رائع لإضفاء مظهر طبيعيى على المكياج، ولكن السمة الرئيسية هي أنها تحتاج إلى أن تكون شفافة، فبدلاً من تغطية أو إخفاء لون الشفاه الخاص بك، يمكنك استخدام ظلًا باللون الأحمر."ويختتم حديثة قائلًا: "دماء الجميع حمراء، لذا فهو يناسب الجميع، ويمكنك استخدام بلسم ملون على شفتيك يبدو وكأنه دفعة من الدورة الدموية الطبيعية، وهذا اللون أنيق على الجميع."



















