

الشرطة الشرطة

أثارت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لحفلة شواء ثعابين في القاهرة الجديدة، ضجة كبيرة في مصر، وأكدت وسائل إعلام محلية أن الشرطة داهمت الموقع.



ووفقا لموقع "القاهرة 24" داهمت قوة من مباحث قطاع القاهرة الجديدة، شقة بداخلها مجموعة من الصينيين أثناء قيامهم بسلخ كمية من الثعابين وتجهيزها كوجبة غذائية.



وقامت الشرطة بمداهمة المكان والقبض على المتواجدين بعد ورود بلاغ من أحد السكان، وتم ضبط كمية من الثعابين المجهزة كوجبة غذاء وضبط 5 أشخاص من الصينيين، وتم التحفظ على كمية من الثعابين، التي كانت تجهزها إحدى الصينيات كوجبة لأصدقائها.

صينيون يثيرون ضجة كبيرة في مصر بعد تجهيزهم وجبة غذائية ضخمة من الثعابين (صور)facebookويجري الآن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والصحية اللازمة وتعقيم الوحدة المستأجرة بمعرفة الجهات الرسمية المعنية خوفا من انتشار فيروس كورونا.



