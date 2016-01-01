تسجيل 85 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات في أكبر ارتفاع يومي منذ بدء التفشي

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 85 إصابة جديدة بعدوى كورونا "COVID-19"، في أكبر ارتفاع يومي لعدد المصابين بالمرض منذ انتشار الفيروس في البلاد.
وأفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الصحة الإماراتية، فريدة الحوسني، بأن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 85 حالة ووصل إلى نقطة 333 إصابة بعد أن كان على مستوى 248 أمس الثلاثاء.
وذكرت الحوسني أن عدد المتعافين ارتفع بواقع 7 حالات جديدة رصدت لدى 5 أشخاص من بنغلاديش وشخصين من باكستان، مشيرة إلى أن مجموع حالات الشفاء للمصابين بالفيروس بلغ في الدولة 52.
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