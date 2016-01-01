تسجيل 85 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات في أكبر ارتفاع يومي منذ بدء التفشي



تسجيل 85 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات تسجيل 85 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 85 إصابة جديدة بعدوى كورونا "COVID-19"، في أكبر ارتفاع يومي لعدد المصابين بالمرض منذ انتشار الفيروس في البلاد.



وأفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الصحة الإماراتية، فريدة الحوسني، بأن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 85 حالة ووصل إلى نقطة 333 إصابة بعد أن كان على مستوى 248 أمس الثلاثاء.



وذكرت الحوسني أن عدد المتعافين ارتفع بواقع 7 حالات جديدة رصدت لدى 5 أشخاص من بنغلاديش وشخصين من باكستان، مشيرة إلى أن مجموع حالات الشفاء للمصابين بالفيروس بلغ في الدولة 52.

قد يعجبك أيضا...

ولم تعلن المتحدثة باسم وزارة الصحة عن تسجيل أي وفيات جديدة جراء المرض، لتبقى الحصيلة العامة للمتوفين على مستوى حالتين 2.وأكدت الحوسني خلال الإحاطة الإعلامية أهمية الاستمرار في بقاء كافة مواطني الدولة و مقيميها في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مع ضرورة الالتزام بالارشادات الصحية والوقائية المعلنة.وقالت: "إن اكتشاف حالة واحدة مصابة يدفع الجهات الصحية للبحث والتحري في نطاق محيط الحالة للتعرف على مصدر هذه الحالة التي نقل لها العدوى، وغالبا ما ينتج عن البحث اكتشاف حالات إضافية... قد تكون بداية العدوى شخصا قادما من السفر لكن تبدأ سلسلة انتقال الفيروس من شخص لآخر".