بعد انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لجأ الكثيرون لاستخدام الكحول الإيثيلي للوقاية من الوباء وتطهير وتعقيم الأيدي باستخدامه إلا أن البعض أفرط في استخدامه فسبب لهم نوعا من حساسية الجلد.
نصح الأطباء باستخدام الكحل بحرص وأكدوا أن هناك أعراض إذا ظهرت على الجلد ينبغي التوقف عن استخدامه والبحث عن بديل مع استشارة الطبيب .
ونستعرض المزيد من التفاصيل عن أعراض الحساسية التي تسببها فرط استخدام المطهرات والمعقمات من خلال الفيديو جراف الجالي.
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التعليقات على فيديوجراف.. الإفراط في استخدام الكحول يسبب كارثة
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