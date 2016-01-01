كورونا في أسيوط.. تعرف على العدد الحقيقي للمصابين بالفيروس حتى الآن



كورونا في أسيوط كورونا في أسيوط

أكد الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط على عدم وجود إصابات جديدة بفيروس كورونا بخلاف الـ 14 حالة التي ثبت إصابتها وتم نقلها إلى مستشفيات العزل خارج المحافظة .







وأشار زين إلى أن الخريطة التي تم تداولها على صفحات المواقع الاجتماعي الفيس بوك والتي كر فيها وجود 17 حالة إصابة بالفيروس تؤكد أن الإصابات 14 داخل المحافظة و3 حالات مبلغ بهم من الوزارة لأشخاص من أسيوط ولكن غير مقيمين بها ولم يصابوا بالمرض في أسيوط.

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وأضاف زين أن الـ 9 حالات اشتباه المحتجزه بمستشفى الصدر ثبت سلبية العينات وسوف يتم خروجهم من المستشفى اليوم وبذلك يكون لا يوجد حالات اشتباه بالمستشفى، مشيرا إلى وصول 3 أجهزة تحاليل خاصة بفيروس كورونا للبدء في تحليل العينات في معامل أسيوط بدلا من إرسالها الى الوزارة.وأشار وكيل وزارة الصحة بأسيوط إلى إنه جار متابعة 40 شخصًا من إجمالي 380 وافدا بمركز أبنوب لم يستدل عليهم بسبب عدم وجود تليفون أو الرقم مغلق أو خطأ أو عدم وجود عنوان صحيح لافتًا إلى إنه بناء على توجيهات محافظ أسيوط عقب ورود المعلومات عن القادمين من الخارج تم على الفور عقد اجتماع عاجل لمدير إدارة أبنوب الصحية ومسئولي الطب الوقائي ومسئولي الأزمات بمديرية الصحة لحصر القادمين من الخارج بمركز أبنوب وباقي المراكز وتحديد أعدادهم وأماكنهم وتبين أن أغلبهم قدموا عن طريق مطار القاهرة الدولي خلال شهري يناير وفبراير وخضعوا للفحوصات الطبية بالمطار.وعلى الرغم من ذلك تم عمل فحص شامل لهم ومتابعة حالاتهم والمخالطين لهم وأسرهم لمدة أسبوعين وتأكد عدم إصابة أي منهم بفيروس الكورونا بإستثناء 40 شخصًا لم يتم التأكد من عناوينهم أو بياناتهم وجارى عمل الاتصالات اللازمة للوصول إلى بياناتهم وعناوينهم وتحديد فرق مكثفة للوصول إلى منازلهم وقياس حرارتهم والتعامل معهم وإعطائهم الارشادات والتعليمات الخاصة بفيروس كورونا المستجد وعمل حجر منزلي لهم ووضع أنفسهم تحت العزل الذاتي في منازلهم بمتابعة كاملة ودورية من الإدارة الصحية بالمركز فضلًا عن تكثيف حملات الرصد للوقوف على باقي العائدين من الخارج بطرق شرعية وغير شرعية ومعرفة اسمائهم والوصول إليهم.وأكد وكيل وزارة الصحة بأسيوط إنه تم التوصل إلى 47 شخصًا قادمين من الخارج لم تصل أسماؤهم على برنامج متابعة القادمين من الخارج بوزارة الصحة والمتصل بالحجر الصحي بجميع مطارات الجمهورية وتم متابعتهم من خلال إدارة الطب الوقائي واتخاذ ما يلزم من اجراءات والمتابعة الشديدة واللصيقة والمستمرة لهم وخضوعهم للعزل الذاتي بمنازلهم لمدة 14 يومًا لافتًا إلى إنه في حالة الاشتباه بأي شخص يتم تحويله إلى مستشفى الصدر مع الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى فضلًا عن متابعة ما يرد من أسماء عن طريق البرنامج أو عن طريق الجهات المعاونة.