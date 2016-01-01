غريب وغير متوقع.. لماذا يأكل الصينيون أي شيء يتحرك؟

تختلف عادات الشعوب كثيرًا فيما يخص الطعام، ويشعر العديد من الأشخاص بالغرابة، والدهشة أحيانًا مما قد يكون مصدر غذاء أساسيا ومعتادا بالنسبة لشعب آخر، غير أنهم قد يشمئزون من بعض أطعمتنا بقدر اشمئزازنا من بعض ما يأكلون.



لماذا يأكل الصينيون أي شيء يتحرك؟ لماذا يأكل الصينيون أي شيء يتحرك؟

تختلف عادات الشعوب كثيرًا فيما يخص الطعام، ويشعر العديد من الأشخاص بالغرابة، والدهشة أحيانًا مما قد يكون مصدر غذاء أساسيا ومعتادا بالنسبة لشعب آخر، غير أنهم قد يشمئزون من بعض أطعمتنا بقدر اشمئزازنا من بعض ما يأكلون.



ووفقًا لما قدمه موقع "quora" إليكم أهم الأسباب وراء تناول الصينيين للأطعمة الغريبة:



يفضل الصينيون تناول لحوم الحيوانات المختلفة مهما كانت، وذلك لما يعتقدونه من احتوائها على كميات كبيرة من البروتين التى تفيد الجسم، والصحة بشكل عام.

قد يعجبك أيضا...

والحشرات تعتبر وجبة مفضلة في 113 بلدًا مختلفًا من بلدان العالم، في مقدمتها الصين والهند، حيث يأكل مزارعوها بعض الأنواع من "الدود" ويحفرون في أراضيهم من أجل الحصول عليه.و ليست الهند وحدها، إنما تليها تايلاند التي تباع فيها حشرات مثل الخنافس والذباب مجففة بـ الكيلو، أما المكسيك فتشتهر بها مطاعم "دونشون" تلك التي تقدم أصنافا مثل أطباق من يرقات البعوض وتقدم كشطيرة هشة، وأخرى من الصراصير المسلوقة، وغيرها من الدود المجفف.ويعود السبب في حرص الصينيين على تناول الحشرات بالذات، إلى احتواء الحشرات على نسبة عالية من البروتين، حيث تتراوح بين 40% و90%.جدير بالذكر أن أحد أهم أسباب فيروس كورونا والذي انتشر مؤخرا في العالم، وفقد الآلاف حياتهم نتيجة إصابتهم به، هو ما يعتقد أنه تناول لشخص لوجبة خفاش.ويشار إلى أن أسواق اللحوم البرية في ووهان والتي تجمع الثعابين والجرذان الصغيرة، والثعالب والكلاب، كانت هي بؤرة انتشار فيروس كورونا.