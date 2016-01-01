إصابة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بكورونا



الأمير تشارلز الأمير تشارلز

ذكرت صحف بريطانية، يوم الأربعاء، أن أمير ويلز، الأمير تشارلز، تأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الذي أصاب آلاف الأشخاص في بريطانيا.



وأوردت صحيفة "صن" نقلا عن بيان صادر عن إقامة "كلارنس هاوس" الملكية، أن الأمير ظهرت عليه أعراض بسيطة للفيروس، وهو بصحة جيدة واضطر إلى مواصلة العمل من البيت ريثما يتعافى.



وفي السياق نفسه، خضعت دوقة كونروال للتحاليل، وتبين أنها لم تصب بالفيروس، لكنها ستقوم بعزل نفسها لأربعة عشر يوما وفقا للإرشادات الطبية.

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وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن فيروس كورونا يعد أكبر تهديد تواجه البلاد، وناشد جونسون السكان بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة.