قال حسن الشحات لاعب الأهلي إنه شارك مصابا في المباريات خلال الفترة الأخيرة وكشف أنه ينوي الخضوع لعملية خلال الفترة المقبلة.
وتحدث الشحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "تن" قائلا: "سأجري عملية الفتاق والتي أثرت علي في بعض الأشياء".
وأضاف "أنا على تواصل مع النادي وسأرى إن كنت سأسافر أم لا في ظل الظروف الحالية".
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التعليقات على الشحات: لعبت مصابا الفترة الأخيرة.. ولو حصلت على 150 مليونا لجلست في منزلي
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