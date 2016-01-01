تقرير جزائري: الترجي يريد صفقة الزمالك المحتملة



حسين بن عيادة حسين بن عيادة

بعد أن قهره الزمالك في السوبر الإفريقي ودور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، يبدو أن الترجي التونسي يريد منافسة جديدة مع الفارس الأبيض.



المنافسة هذه المرة خارج الملعب، وهي حول ضم ظهير أيمن شباب قسنطينة حسين بن عيادة.



تقرير جريدة النصر الجزائرية قال إن إدارة الترجي الرياضي التونسي جددت رغبتها في التعاقد مع حسين بن عيادة، الذي يوجد محل أطماع عديد الأندية، غير أن مسؤولي نادي المكشخة يريدون خطف أفضل ظهير أيمن في البطولة، بعد أن ربطت اتصالاتها به الصائفة الماضية، خاصة وأنها أعجبت كثيرا بإمكاناته، خلال مواجهتي رابطة الأبطال".

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وأضاف التقرير "كما نصحت عدة وسائل إعلام تونسية إدارة الترجي بالتعاقد مع بن عيادة، الذي تراه أفضل خيار لتعزيز منطقة الظهير الأيمن، سيما وأن ابن الباهية وهران يوجد في نهاية عقده مع السنافر، ما يعني بأنه لن يكلفها الكثير، إلى جانب نجاح كل العناصر المستقدمة من الجزائر، في صورة بن غيث وبدران وشتي وحتى بن ساحة، الذين يعتبرون قطعة أساسية في تشكيلة معين الشعباني".ويأتي ذلك، في ظل ما ظهر من اهتمام أبيض بالظهير الجزائري.أشار فيصل عبيد وكيل اللاعب "هناك اتصالات أولية جرت بين مسؤولي الزمالك وحسين بن عيادة أثناء تواجد الفريق المصري في تونس لمواجهة الترجي، لكن لا يوجد أي عرض رسمي بل أبدى الزمالك رغبة واهتماما بضم بن عيادة".وأضاف عبيد عبر قناة TEN "اللاعب لا يرفض.. لكن الظروف الحالية من توقف الدوريات العربية وانشغال الزمالك بمباراته المهمة ضد الترجي حالا دون تقدم المفاوضات".وأوضح "لقد تواصل معي وسيط وكذلك أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك".