هل ينتقل فيروس كورونا من اللحوم والفراخ؟.. استشارى تغذية يجيب بالفيديو



هل ينتقل فيروس كورونا من اللحوم والفراخ؟ هل ينتقل فيروس كورونا من اللحوم والفراخ؟

أكد الدكتور أحمد صبرى، استشارى التغذية العلاجية، أنه لا توجد حتى الآن أبحاث تشير إلى إمكانية نقل فيروس كورونا، كوفيد-19 عن طريق الطعام، لافتًا إلى أن الفيروس ينتقل عن طريق ملامسة الأسطح، والرذاذ وفقًا لتصريحات منظمة الصحة العالمية، وأوضح أنه يجب التحفظ واتخاذ الحذر خلال التعامل مع الطعام.



وأضاف استشارى التغذية العلاجية، خلال حديثه ببرنامج " صباح الخير يا مصر"، المذاع على الفضائية الأولى، أنه يجب على ربة المنزل أن تتعامل بحذر مع السلع الغذائية التى تشتريها من السوبر ماركت، وعدم استخدامها بشكل مباشر فور شرائها، بالإضافة إلى غسل الخضراوات والفاكهة بالماء والصابون جيدًا لأكثر من 20 ثانية، كما أنه يفضل نقع الخضراوات والفاكهة فى مياه مغلية بخل أو ليمون لمدة 15 دقيقة للتأكد من قتل الفيروس.



وتابع أنه من ضمن الإجراءات الاحترازية التى تم التوصية بها هى عدم تناول الطعام من الخارج، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لا يوجد أى أبحاث تؤكد إمكانية نقل فيروس كورونا المستجد من خلال تناول اللحوم والدواجن، موضحًا أن اللحوم لو كانت فى حالة عدوى فالأفضل طهيها فى درجة حرارة عالية لتكسير الفيروس.

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وأوضح أن طريقة طهى الفراخ يجب أن تصل إلى 68 درجة سيليزية، واللحوم إلى 70 درجة، مؤكدًا أنه من الأفضل سلق اللحوم والفراخ قبل طهيها بأى طريقة لكى نتاكد من قتل الفيروسات.ونصح بضرورة تناول الخضراوات والفاكهة كثيرًا، والابتعاد عن الأطعمة السريعة، والأكلات التى تحتوى على أملاح زائدة، أو مواد حافظة، وتناول الطعام الذى يعمل على تقوية المناعة.