

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-3-2020 ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-3-2020

واصلت أسعار الذهب الارتفاع في بداية تعاملات اليوم، الأربعاء 25-3-2020، ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو695 جنيهًا بعد أن كان يسجل 690 جنيهًا، لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.



ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، الأربعاء، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.



أسعار الذهب في مصر

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سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 اليوم، الأربعاء، 695 جنيها للجرام بدون مصنعية، وهو الأكثر انتشارا فى مصر.وجاء متوسط سعر باقى الأنواع في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 794جنيها بعد أن كان يسجل 782 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 728 جنيها بعد أن كان يسجل 723 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5964 جنيها بعد أن كان يسجل 591 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية.سعر جرام الذهب عيار 14 سجل نحو 463 جنيها بعد أن كان يسجل 460 جنيها.سعر الجنيه الذهب 5560 جنيها تقريبا، يزن 8 جرامات.وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.