شهدت الأيام الماضية اقبالا كبيرا من المواطنين على الليمون وذلك نظرا لأهميته في الوقاية من فيروس كورونا خاصة وانه من العناصر الهامة للتطير وزيادة المناعة لدى الانسان .
وكشف حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة ان هناك زيادة في مبيعات الليمون بالسوق تخطت 30 % خلال الأسبوع الماضى على وذلك لما يتمتع به من فوائد طبية خاصة زيادة قوة المناعة للتصد\ى للفيروسات واحتوائه على فيتامين سي .
وأضاف النجيب في تصريحات ل"اليوم السابع " أن أسعار الليوم الجملة تتراوح بين 8 – 13 جنيها للكيلو ، مشيرا الى أن السوق به كميات تكفى احتياجات المواطنين من الليمون وانه لا حاجة للتخزين المبالغ فيه حيث انه يتسبب في رفع الأسعار ولذلك نناشد المواطنين بضرورة ان يحصلوا على كفايتهم اليومية او الأسبوعية المعتادة من السلع وانه لا تخوف من نقص سلع خاصة بالاكل او الشرب من السوق .
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التعليقات على شعبة الخضروات والفاكهة: أسعار الليمون لم تتأثر بسبب كورونا والكيلو بـ8 جنيهات
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