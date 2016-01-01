تُعد الصحة والنظافة الشخصية على رأس قائمة الأولويات لكل أسرة مصرية، على الرغم من وجود الجراثيم والميكروبات في البيئة الخارجية المحيطة بنا والتي بالتأكيد تكون خارج قدرتنا على التحكم فيها، ولكن الشيء المميز هو أننا يمكننا التحكم في ملابسنا التي نرتديها او حتى أواني الطهي التي نقوم باستخدامها. إن التحدي الاكبر لنا اليوم هو كيفية الحفاظ على حياة صحية ونظيفة دون استخدام المنظفات المضرة او المذيبات الخطيرة.
إن استراتيجية شركة إل جي تتمحور حول ابتكار كل ما هو جديد من أجل حياة أفضل، وهي شركة رائدة في مجال دمج المميزات التي تركز على الصحة والنظافة ضمن أجهزتها المنزلية لذا تًعد تكنولوجيا البخار من إل جي "LG Steam" المطورة تمثل أفضل خيار في الوقت الراهن لكل المصريين لأنها قادرة على تعقيم الملابس والأدوات المنزلية دون الاستعانة بأي من المواد الكيمائية بالإضافة إلى انها الخيار الأكثر فعالية نظرًا لقدرتها الفريدة على اختراق الأنسجة بشكل قوي وسريع إلى جانب إزالة كافة الأتربة والميكروبات بالإضافة إلى بواقي الطعام الملتصقة في أدوات الطهي.
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التعليقات على كيف يمكن لتكنولوجيا البخار أن تقدم لنا حياة صحية أفضل؟.. تفاصيل
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