

هيونداي تبتكر نظام ذكي سيغير طريقة قيادة السيارات ‏ هيونداي تبتكر نظام ذكي سيغير طريقة قيادة السيارات ‏

أصبح من الواضح لكل عشاق عالم السيارات أن شركة هيوندايتسعى بقوة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي المبتكرة، وتتجه إلى أن تكون الرائدة في صناعة السيارات ذاتية القيادة في العالم، ووأول خطواتها ابتكار نظام ذكي للتحكم بالسرعة.



هيونداي تبتكر نظام ذكي سيغير طريقة قيادة السيارات



يحيث ُنفذ الجميع عملية تغيير السرعة أو القير أو ما تُعرف بـ (التعشيق)، أثناء القيادة، لكن بفضل تقنية جديدة ابتكرتها هيوندايوشقيقتها كيا، سيتم تغيير تلك العملية بشكل جذري؛ حيث ستظهر تلك التقنية في طرازات هيوندايوكيا المستقبلية.

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هيونداي تبتكر نظام ذكي سيغير طريقة قيادة السياراتومن المقرر أن تتضمن تلك التقنية نظام ملاحة ثلاثي الأبعاد يُظهر أي إنحناءات أوتدرجات أوارتفاعات موجودة في الطريق أمامك، مما يجعله قادر على رصد المطبات مثلاً، إضافة إلى الإطلاع على أي تغييرات تخص السرعة القصوى القانونية.ويُعد الابتكار هو ناقل حركة تنبؤي يعمل على تغيير السرعة تلقائياً إلى القير الأنسب والأمثل، وذلك بحسب حالة المرور وظروف الطريق، والتي يتعرف عليها النظام عبر مستشعرات وكاميرات مثبتة بالسيارة. أما على الطريق السريع، سيقوم ناقل الحركة تلقائياً بتفعيل نمط القيادة الرياضي، قبل العودة للوضع العادي عند الإندماج مع التدفق المروري.كما يمكن للنظام مراقبة المسافة بينك وبين السيارة أمامك، وذلك كي يضمن التخفيف من استخدامك لناقل الحركة بنسبة 50% للنصف والمكابح بنسبة 10%، مما يقلل من إجهاد مكونات السيارة، اضافة الى حصولك على تجربة قيادة مريحة أكثر.ومن المتوقع أن يتطور النظام أكثر مع الوقت، ليمتلك القدرة على الاتصال بإشارات المرور عبر شبكات الجيل الرابع أو الخامس، ليتم استخدام الذكاء الاصطناعي بعد ذلك كي يتعرف الناقل على طريقة قيادة السائقين الآخرين ويتأقلم مع متطلبات القيادة بينهم، أي أن هذا القير هو ببساطة خطوة جديدة في اتجاه الحصول على سيارات ذاتية القيادة بالكامل من دون الحاجة لتدخل من السائق.