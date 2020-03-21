

«المركزى» يعلن تعديل مواعيد العمل بالبنوك «المركزى» يعلن تعديل مواعيد العمل بالبنوك

أكد البنك المركزي، في بيان له، أنه نظرًا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وفي سبيل اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي انتشار فيروس كورونا، وفي ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر حركة المواطنين على كافة الطرق اعتبارًا من الـ7 مساءً وحتى 6 صباحًا لمدة أسبوعين، فقد تقرر تعديل مواعيد العمل بالقطاع المصرفي، لتصبح كما يلي:



بالنسبة للموظفين:



من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الثانية بعد الظهر.

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بالنسبة للجمهور:من الساعة التاسعة والنصف صباحًا إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر، وذلك لحين صدور تعليمات أخرى.