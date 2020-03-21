

المعدن الأصفر يتذبذب.. 5 جنيهات انخفاضا في أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم المعدن الأصفر يتذبذب.. 5 جنيهات انخفاضا في أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم

انخفضت أسعار الذهب في منتصف التعاملات اليوم الثلاثاء 24-3-2020 بقيمة 5 جنيهات، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 690 جنيها بعد أن كان يسجل 695 جنيها، لتواصل أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية .



أسعار الذهب في مصر

سجل سعر الجرام الذهب عيار 21 اليوم، الثلاثاء، 690 جنيها للجرام بدون مصنعية، وهو الأكثر انتشارا فى مصر.



وجاء متوسط سعر باقى الأنواع في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

قد يعجبك أيضا...

سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 789 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 723 جنيهاسعر جرام الذهب عيار 18 نحو 591 جنيها ، وذلك بخلاف المصنعية.سعر جرام الذهب عيار 14 سجل نحو 460 جنيها.سعر الجنيه الذهب 5520 جنيها تقريبا، يزن 8 جرامات.وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.