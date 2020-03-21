متحدث التموين: تواصل إمداد المنافذ والمخابز بالسلع والدقيق خلال ساعات الحظر

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صورة الخبر: متحدث التموين: تواصل إمداد المنافذ والمخابز بالسلع والدقيق خلال ساعات الحظر
متحدث التموين: تواصل إمداد المنافذ والمخابز بالسلع والدقيق خلال ساعات الحظر

أكد أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية تواصل إمداد المطاحن والمخابز بالدقيق والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي والبقالة التموينية بالسلع عبر سيارات الدعم والإمداد التابعة خلال ساعات الحظر لافتا إلى أن السيارات سيكون لديها تصاريح بالحركة خلال ساعات الحظر.

وأضاف كمال في تصريح لـ "صدى البلد" أن التموين ستعمل على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بشكل كافي مؤكدا أنه لا مخاوف من نقص أي سلعة مشددا على توافر كافة السلع في المنافذ التابعة.

وقرر وزير التموين يقرر تعديل مواعيد عمل نظام صرف السلع التموينية لدى المنافذ التموينية وهي (فروع المجمعات الاستهلاكية، فروع مشروع جمعيتي، البقالة التموينية)

لتكون اعتبارًا من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً وذلك حتى يتمكن المواطنين من صرف المقررات التموينية.

وذلك اعتبارًا من صباح يوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2020 وخلال مدة الحظر.

المصدر: صدى البلد

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