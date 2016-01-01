أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة لمدة أسبوعين ليلا من السابعة مساء للسادسة صباحا لمواجهة أزمة فيروس كورونا.
كما أعلن مدبولي وقف حركة وسائل النقل العامة والخاصة من السابعة مساء حتي السادسة صباحا لمدة أسبوعين، بالإضافة إلى غلق كافة المحال التجارية والمولات.
كما أعلن رئيس الوزراء المصري مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد لمدة 15 يوم إضافية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على مصر تتخذ عدة قرارات هامة لمواجهة "كورونا" منها حظر تنقل ليلي في البلاد
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق