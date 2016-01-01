مصر تتخذ عدة قرارات هامة لمواجهة "كورونا" منها حظر تنقل ليلي في البلاد

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صورة الخبر: رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة لمدة أسبوعين ليلا من السابعة مساء للسادسة صباحا لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

كما أعلن مدبولي وقف حركة وسائل النقل العامة والخاصة من السابعة مساء حتي السادسة صباحا لمدة أسبوعين، بالإضافة إلى غلق كافة المحال التجارية والمولات.

كما أعلن رئيس الوزراء المصري مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد لمدة 15 يوم إضافية.

وأكد مدبولي أنه سيتم تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ فورا بدء من الحبس وغرامة 4 آلاف جنية لمن سيخالف هذة القرارات، حيث تم إصدار توجيهات صارمة من الحكومة لوزارة الداخلية لمن يخالف القرارات.

وأوضح رئيس الوزراء المصري أنه سيتم غلق كامل لجميع المقاهي والكافيهات والمطاعم على مستوى الجمهورية.

بالإضافة إلى ذلك سيتم تعليق كافة الخدمات في جميع الجهات الحكومية عدا مكاتب الصحة.

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المصدر: RT

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