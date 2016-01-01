تونس تعلن سرقة باخرة محملة بالكحول كانت متجهة إليها

قال وزير التجارة التونسي محمد المسيليني، الاثنين، إن باخرة كانت محملة بالكحول الطبي تعرضت للسرقة في عرض البحر، خلال توجهها إلى الساحل التونسي.
وشبّه المسيليني، في مقابلة مع قناة "الحوار التونسي"، ما حدث بواقعة سرقة دولة التشيك لشحنة مساعدات طبية من الصين إلى إيطاليا، مضيفا "هناك حالة هستيريا، هذه الدول التي تسرق بعضها، الاتحاد الأوروبي ما عاد اتحاد أوروبي".
وأمر الرئيس قيس سعيد، الاثنين، الجيش بالانتشار في الشوارع لإجبار الناس على احترام إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا.
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