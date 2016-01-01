هذا الفحص مهم للحامل

أوصت الجمعية الألمانية لطب النساء والولادة المرأة الحامل بإجراء فحص بكتيريا المكورات العقدية من المجموعة B بين الأسبوع الخامس والثلاثين والأسبوع السابع والثلاثين من الحمل، وذلك بأخذ مسحة من الأعضاء التناسلية.
وأوضحت الجمعية أن العدوى بهذه البكتيريا ترفع خطر إصابة الطفل بأمراض تهدد حياته مثل تسمم الدم والالتهاب الرئوي والتهاب السحايا.
وفي حال التحقق من إصابة الأم بهذه البكتيريا، فإن العلاج يتم أثناء الولادة؛ حيث يتم إعطاء الأم مضادا حيويا لحماية الطفل من العدوى إلى حد كبير.
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