فيروس كورونا| لمرضى الربو.. 10 نصائح هامة للوقاية منه



مرضى الربو مرضى الربو

يعاني مرضى الربو من اضطرابات في الجهاز التنفسي، تتراوح شدتها بين الحادة والمزمنة، ولهذا السبب، يتعين عليهم اتباع عدد من الإرشادات الوقائية، لتفادي الإصابة بالأمراض الفيروسية المعدية، ولا سيما فيروس كورونا المستجد، نظرًا لما تشكله من خطرًا جسيمًا على صحتهم.



في السطور التالية، يقدم "الكونسلتو" نصائح هامة لمرضى الربو، للوقاية من فيروس كورونا، وفقًا لمراكزالأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC والجمعية الأمريكية لمرضى الربو.



نصائح هامة لمرضى الربو للوقاية من كورونا

1- الحرص على البقاء في المنزل، لمنع الإصابة بالعدوى.

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2- شراء مخزون من الأدوية المعالجة للربو يكفي لمدة 30 يومًا، والمواظبة على تناولها في المواعيد التي حددها الطبيب المعالج، دون الإخلال بالجرعات.3- ترك مسافة آمنة عند التعامل مع الآخرين.4- عدم مصافحة الآخرين قدر المستطاع.5- غسل اليدين جيدًا بالماء الجاري والصابون، لمدة تتراوح ما بين 20 و30 ثانية.اقرأ أيضًا: خرافات شائعة عن مرضى الربو.. اتبع هذه النصائح لمواجهة الإنفلونزا6- في حالة عدم توافر الماء والصابون، يمكن الاعتماد على معقم اليدين، بشرط أن يحتوي على 70% من الكحول الإيثيلي.7- تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة، مثل المواصلات العامة.8- عدم التعامل والاختلاط بالأشخاص المصابين.9- عدم التشارك مع أفراد الأسرة في الأدوات الشخصية، مثل المناشف والملاعق.10- الابتعاد عن المعقمات ذات الروائح العطرية النفاذة، لأنها تزيد من فرص الإصابة بالنوبات الربوية.