مشروب مثالي للرجيم.. 4 فوائد لا تتوقعها للقهوة بالليمون



قهوة بالليمون قهوة بالليمون

من المعروف أن القهوة من المشروبات المنبهة المفيدة لصحة الإنسان، إلا أن إضافة الليمون إليها، من شأنه أن يكسبها قيمة غذائية إضافية، خاصةً أن الليمون من الحمضيات المعروفة بمحتواها العالي من فيتامين سي، الذي يوصي الأطباء بتناول مصادره من الأطعمة والمشروبات، لتقوية المناعة ضد الفيروسات.



في السطور التالية، يستعرض "الكونسلتو" فوائد القهوة بالليمون على الصحة العامة، وفقًا لموقع "Health line"



1- مشروب مثالي للدايت

كشفت بعض الدراسات أن القهوة بالليمون من المشروبات المثالية لمتبعي الدايت، حيث تساعد على فقدان الوزن، من خلال تحفيز الأنسجة الدهنية البنية على تعزيز معدل التمثيل الغذائي للكربوهيدرات والدهون، مما يساهم في حرق ما بين 79 و150 سعرة حرارية بعد مرور 3 ساعات من تناول ذلك المشروب.

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2- تعالج الصداعتعتبر القهوة بالليمون واحدة من العلاجات المنزلية التي تساعد على تخفيف الصداع، بنوعيه الكلي أو النصفي، حيث يساعد ذلك المشروب على تسكين آلام الرأس، عن طريق تضييق الأوعية الدموية، وبالتالي يقل تدفق الدم الواصل إلى الدماغ.اقرأ أيضًا: طريقة التحضير تتحكم فيها.. إليك عدد السعرات الحرارية المتوفرة بالقهوة3- مفيدة لمرضى الإسهالعلى الرغم من قدرة هذا المشروب الساخن على تعويض السوائل التي يفقدها الجسم عند الإصابة بالإسهال، وحماية المصابين بهذه المشكلة المزعجة من التعرض للجفاف، ولكن لا يوجد دليل علمي يؤكد أن القهوة بالليمون تعالج الإسهال أو تحفز القولون للتخلص من البراز.4- تحافظ على صحة البشرةأثبتت بعض الأبحاث أن القهوة والليمون يحتويان على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، التي تمثل أهمية كبيرة لصحة الجلد، حيث تحسن من عملية تدفق الدم الحامل بالأكسجين الواصل إليه، مما يساهم في الحفاظ على نضارته ومرونته.وفيتامين سي المتوفر بالليمون، يحفز الجسم على إنتاج المزيد من الكولاجين اللازم للحفاظ على نضارة البشرة، والمعروف بقدرته على التقليل من فرص ظهور تجاعيد الوجه عند التقدم في العمر.