أثناء الوباء.. لا تذهب لعيادة الطبيب إلا في هذه الحالات



لا تذهب لعيادة الطبيب إلا في هذه الحالات لا تذهب لعيادة الطبيب إلا في هذه الحالات

يتساءل الكثيرون حول ما إذا كان يجب عليهم المواظبة على المواعيد الدورية للكشوفات الروتينية في العيادات الطبية، على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد؟



يجيب موقع "WebMD" عن التساؤل قائلا إن أهم شيء يجب تذكره الأوضاع خلال الجائحة سريعة التطور، ولذا يمكن أن يتم تحديث التوصيات في أي وقت. وعلى سبيل المثال في أحدث مجموعة من التوصيات، يحث البيت الأبيض عموم الأميركيين على تجنب التجمعات لأكثر من 10 أشخاص، وبالتالي فربما لا يكون الجلوس في غرفة الانتظار بعيادة الطبيب أو المركز الطبي مع أكثر من 10 أشخاص فكرة جيدة.



وتكمن المشكلة الأخطر في أنه بسبب أن البعض ربما يكون حاملا للفيروس ولا يشعر بأي أعراض فإنه لا يمكن معرفة أين توجد الحالات المعدية، لذا، يحب على الجميع التصرف كما لو أن هناك خطرا موجودا في أي مكان.

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إلغاء أو تأجيل المواعيدبشكل عام، في الوقت الحالي، من المحتمل أن تكون فكرة جيدة أن يتم إلغاء، أو تأجيل مواعيد الزيارات الروتينية غير العاجلة للطبيب، بما يشمل الفحوص البدنية أو الدورية.استشارة عبر الهاتفكما أن خير نصيحة لمن هم مرتبطون بمواعيد منتظمة لعلاجات السرطان، أو متابعة ورعاية الحمل، على سبيل المثال، أن يكون هناك اتصال عبر الهاتف بالطبيب شخصيا للحصول على نصائح بما يجب القيام به دون الحاجة للقيام بلقائه شخصيا وجهًا لوجه.حماية طبيب ومريض الأسنانويوصي العديد من أطباء الأسنان بتأجيل الزيارات من أجل العناية الروتينية، مثل الفحوصات والتنظيف والحشو (خاصة وأن انتقال الفيروس عبارة عن عدوى تنفسية). وينصح الخبراء بقصر الكشوفات على الحالات الطارئة فقط مثل ألم شديد لا يحتمل في الأسنان أو كسر الأسنان نتيجة للسقوط أو حادث، أو الالتهابات الشديدة وتورم اللثة، حفاظا على سلامة كل من المريض والطبيب في نفس الوقت.