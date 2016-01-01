يتساءل الكثيرون حول ما إذا كان يجب عليهم المواظبة على المواعيد الدورية للكشوفات الروتينية في العيادات الطبية، على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد؟
يجيب موقع "WebMD" عن التساؤل قائلا إن أهم شيء يجب تذكره الأوضاع خلال الجائحة سريعة التطور، ولذا يمكن أن يتم تحديث التوصيات في أي وقت. وعلى سبيل المثال في أحدث مجموعة من التوصيات، يحث البيت الأبيض عموم الأميركيين على تجنب التجمعات لأكثر من 10 أشخاص، وبالتالي فربما لا يكون الجلوس في غرفة الانتظار بعيادة الطبيب أو المركز الطبي مع أكثر من 10 أشخاص فكرة جيدة.
وتكمن المشكلة الأخطر في أنه بسبب أن البعض ربما يكون حاملا للفيروس ولا يشعر بأي أعراض فإنه لا يمكن معرفة أين توجد الحالات المعدية، لذا، يحب على الجميع التصرف كما لو أن هناك خطرا موجودا في أي مكان.
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التعليقات على أثناء الوباء.. لا تذهب لعيادة الطبيب إلا في هذه الحالات
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