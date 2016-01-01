كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مدى إمكانية تأجيل الدراسة مجددًا، عقب انتهاء المدة الأولى التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وكان الرئيس السيسي، قرر تعليق الدراسة لمدة أسبوعين بداية من 15 مارس وحتى نهاية الشهر الجاري.
وقال شوقي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" على قناة "mbc مصر"، الاثنين، إنه من المرجح مد فترة تعليق الدراسة إلى أكثر من ذلك، مؤكدًا أنه في النهاية ليس صاحب القرار في هذا الأمر.
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التعليقات على هل تمتد فترة تعليق الدراسة؟ وزير التعليم يجيب
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