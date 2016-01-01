روى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل عبور سفينة إيطالية، على متنها 65 شخصًا مُصابًا بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، من المجرى الملاحي للقناة في فترة زمنية مدتها 11 ساعة.
وأضاف الفريق أسامة في تصريحات خاصة لموقع "CNN بالعربي" أن البداية كانت بورود بلاغ لهيئة قناة السويس عن قدوم سفينة من الإمارات العربية المتحدة، مُتجهة إلى إيطاليا تحمل على متنها 65 مصابًا بكورونا، وعند وصولها لغاطس قناة السويس في الرابعة صباحًا، تم إبلاغ وزارة الصحة والحجر الصحي، الذي أكد خطورة صعود المرشدين على المركب لإجراء عمليات الإرشاد الإجباري لمرور السفينة، حيث لا تستطيع أي سفينة المرور وحدها.
وقال رئيس هيئة قناة السويس إنه "تم الاستعانة بقاطرة أمامية لإرشاد السفينة الإيطالية وأخرى خلفها على متنها مرشدين متخصصين، وتم رصدها ومتابعتها عبر 16 نقطة مراقبة بطول القناة، إضافة إلى ما يصل إلينا من المرشد الأمامي والخلفي للتأكد من مرورها من المسارات الصحيحة منذ دخولها في الرابعة صباحًا وحتى خروجها في الثالثة من عصر يوم الاثنين.
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التعليقات على رئيس "قناة السويس" يكشف تفاصيل عبور سفينة إيطالية تحمل 65 مصابًا بـ"كورونا"
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